ИА «Ореанда-Новости» Дискриминация детей ВИЧ-положительных детей недопустима, такое заявление сделала руководитель управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко.

Она добавила, что недавно разгоревшийся скандал вокруг отказа размещать детей на турбазе в Нижнем Новгороде урегулирован. Обе стороны конфликта договорились о том, что в этот раз дети отправятся отдыхать на другую базу, а в дальнейшем будут размещены в спортивной деревне «Новинки», где их в этот раз примут.

Напомним, ранее на турбазе отказались размещать группу из 50 детей с положительным ВИЧ-статусом, якобы коллектив отказался работать с такими детьми.

Кучеренко отметила, что на данный момент нижегородское управление Роспотребнадзора начало вести просветительскую работу для привлечения жителей города к проблеме ВИЧ, а также для того, чтобы исключить дискриминацию ВИЧ-положительных граждан в обществе.