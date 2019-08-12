В городе на Неве уровень радиации соответствует нормам, благоприятным для жизни и здоровья граждан, уверяют в ведомстве.

Напомним, что информация о том, что радиационная обстановка в Санкт-Петербурге ухудшилась, возникла в связи с аварией на полигоне в городе Северодвинске. При испытании жидкостной двигательной установки реактивного типа на полигоне, принадлежащем Министерству обороны Российской Федерации, произошёл взрыв. Позднее на территории полигона было зафиксировано возгорание. Жертвами этой трагедии стали восемь человек: пятеро скончались, ещё трое получили ранения. По словам старшего научного сотрудника Федерации американских учёных Энкита Пэнда, ракеты, работающие на жидком топливе, не способны повлиять на уровень радиационного фона.

Однако, депутат Законодательного собрания города Санкт-Петербурга Борис Вишневский всё же направил обращение администрации города, в котором просит объяснить потенциальную грозу для жителей Северной Пальмиры от взрыва на полигоне. Аналогичное обращение парламентарий направил и сотрудникам регионального управления Министерства чрезвычайных ситуаций России.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, радиационная обстановка по состоянию на 11 августа в городе стабильна. Сотрудники ведомства проводят ежедневный мониторинг на наличие повышенного уровня радиации. Случившиеся взрывы или аварии на предприятиях или военных объектах никак не влияют на работу Роспотребнадзора – следят за радиацией в городе каждый день.