ИА «Ореанда-Новости» В преддверии масленичной недели, которая начнётся в России с 4 марта, Роспотребнадзор дал несколько рекомендаций относительно того, как выбирать качественные продукты и какие правила необходимо соблюдать, чтобы хорошо отметить праздник.

Незаменимым атрибутом Масленицы, конечно же, являются блины. Если же праздничный стол вы готовите дома, то остерегайтесь покупки некачественных продуктов: не приобретайте молочные изделия в местах несанкционированной торговли.

В период масленичной недели особой популярностью пользуются народные гуляния и празднества, зачастую на таких торжествах публике предлагают угоститься блинами в местах общественного питания. Ведомство предупреждает, что обязательно необходимо внимательно следить за тем, чтобы в таких местах повара и продавцы соблюдали правила гигиены и санитарные нормы. Наблюдайте, в каком состоянии рабочее место, как хранятся готовые изделия и начинки.

При покупке полуфабрикатов необходимо обращать внимание на упаковку – на ней не должно быть повреждений, кроме того, перед покупкой внимательно изучите состав, условия хранения, дату изготовления и срок годности.

Роспотребнадзор предупреждает, даже если вы собираетесь самостоятельно готовить блины, всё равно необходимо соблюдать всё те же правила при покупке отдельных ингредиентов – молока, сметаны, муки и т.д.

В ведомстве также подчеркнули важность соблюдения собственной гигиены, вовремя вымытые руки могут уберечь от инфекционных заболеваний. Кроме этого, во время застолий не стоит злоупотреблять жирной пищей и алкогольными напитками – это тяжёлый удар по пищеварительной системе.

В этом году масленичная, или как её ещё называют блинная, неделя начнётся традиционно в понедельник - 4 марта, а воскресенье 10 марта – кульминация праздника. В последний день масленичной недели по традиции сжигают чучело, которое олицетворяет уходящую зиму, считается, что таким образом люди приглашают весну, а холодное время года отступает. Сразу после праздника Масленицы начинается Великий пост, который длится до праздника Пасхи, которую в 2019 году будут отмечать 28 апреля.