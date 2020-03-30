30.03.2020, 08:14
Роспотребнадзор рассказал о том, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны
ИА «Ореанда-Новости». На сайте Роспотребнадзора были опубликованы рекомендации по правильному использованию многоразовых тканевых защитных масок. В ведомстве советуют перед повторным применением маски вымыть её с мылом и прогладить утюгом без пара, подсушивая ткань: маска не должна быть мокрой.
Роспотребнадзор рекомендует носить маски уже заболевшим, так как они сдерживают большую часть слюны, выделяющуюся при чихании и кашле больного. Также защитную ткань следует надевать врачам и здоровым при посещении многолюдных мест или общественного транспорта.
Роспотребнадзор рекомендует носить маски уже заболевшим, так как они сдерживают большую часть слюны, выделяющуюся при чихании и кашле больного. Также защитную ткань следует надевать врачам и здоровым при посещении многолюдных мест или общественного транспорта.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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