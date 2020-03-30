На сайте Роспотребнадзора были опубликованы рекомендации по правильному использованию многоразовых тканевых защитных масок.Роспотребнадзор рекомендует носить маски уже заболевшим, так как они сдерживают большую часть слюны, выделяющуюся при чихании и кашле больного. Также защитную ткань следует надевать врачам и здоровым при посещении многолюдных мест или общественного транспорта.