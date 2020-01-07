07.01.2020, 11:21
Роспотребнадзор сказал, как правильно питаться пожилым людям
ИА «Ореанда-Новости». Роспотребнадзор рассказал, как правильно должны питаться люди пожилого возраста.
Людям старше 60 лет лучше всего питаться 4-5 раз в день через одинаковые промежутки времени. Таким россиянам не желательно не употреблять в пищу слишком жирную или высококалорийную еду. Кроме этого, надо отслеживать количество поступающих в организм сахара и соли. Рацион пожилых людей должен включать в себя достаточное количество пищевых волокон, витаминов и минералов, а также аминокислот.
Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что женщина, возраст которой больше 60 лет, должна употреблять в день менее 2 тысяч килокалорий, а мужчина такого же возраста - не более 2,3 тысяч килокалорий.
Людям старше 60 лет лучше всего питаться 4-5 раз в день через одинаковые промежутки времени. Таким россиянам не желательно не употреблять в пищу слишком жирную или высококалорийную еду. Кроме этого, надо отслеживать количество поступающих в организм сахара и соли. Рацион пожилых людей должен включать в себя достаточное количество пищевых волокон, витаминов и минералов, а также аминокислот.
Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что женщина, возраст которой больше 60 лет, должна употреблять в день менее 2 тысяч килокалорий, а мужчина такого же возраста - не более 2,3 тысяч килокалорий.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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