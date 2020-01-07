Таким россиянам не желательно не употреблять в пищу слишком жирную или высококалорийную еду. Кроме этого, надо отслеживать количество поступающих в организм сахара и соли. Рацион пожилых людей должен включать в себя достаточное количество пищевых волокон, витаминов и минералов, а также аминокислот.