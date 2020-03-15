ИА «Ореанда-Новости». Роспотребнадзор порекомендовал россиянам пользоваться бесконтактной оплатой. Таким образом можно снизить вероятность заражения коронавирусом COVID-19, считают эксперты ведомства.

Пресс-служба Роспотребнадзора отметила, что на банкнотах и картах может оставаться вирус. Кредитные организации получают «чистые» банкноты, так как они выдерживаются в ЦБ не менее 14 дней. Однако не все они попадают в банки.

Также уточняется, что при оплате картой необходимо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов. Вирус может оставаться активным на бумаге и пластике в течение нескольких дней.