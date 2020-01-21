















Пресс-служба ведомства указала, что полностью исключить риск завоза коронавируса в нашу страну нельзя, так как любой вирус может распространиться по всему миру. Жители Китая ежегодно приезжают в Россию, как и россияне посещают Китай. Однако, вероятность заражения минимальная.Стоит отметить, что в Китайской республике были заражены не только местные жители, но и медицинский персонал. Также случаи заболевания были обнаружены в Японии и Таиланде.