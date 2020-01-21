21.01.2020, 14:25
Роспотребнадзор указал на низкую вероятность распространения нового коронавируса в России
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты Роспотребнадзора указали на низкую вероятность распространения нового коронавируса из Китая в России.
Пресс-служба ведомства указала, что полностью исключить риск завоза коронавируса в нашу страну нельзя, так как любой вирус может распространиться по всему миру. Жители Китая ежегодно приезжают в Россию, как и россияне посещают Китай. Однако, вероятность заражения минимальная. Роспотребнадзор уже принял все необходимые меры для избежания заражения россиян новым видом коронавируса, который был обнаружен на территории Китая.
Стоит отметить, что в Китайской республике были заражены не только местные жители, но и медицинский персонал. Также случаи заболевания были обнаружены в Японии и Таиланде.
Пресс-служба ведомства указала, что полностью исключить риск завоза коронавируса в нашу страну нельзя, так как любой вирус может распространиться по всему миру. Жители Китая ежегодно приезжают в Россию, как и россияне посещают Китай. Однако, вероятность заражения минимальная. Роспотребнадзор уже принял все необходимые меры для избежания заражения россиян новым видом коронавируса, который был обнаружен на территории Китая.
Стоит отметить, что в Китайской республике были заражены не только местные жители, но и медицинский персонал. Также случаи заболевания были обнаружены в Японии и Таиланде.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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