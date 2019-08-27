ИА «Ореанда-Новости» На сайте Роспотребнадзора появилось сообщение о том, что сотрудники ведомства вынесли более 27 тысяч административных штрафов на общую сумму около 200 миллионов рублей в связи с нарушениями санитарного законодательства в школах.

Указывается, что в ходе проверок эксперты обследовали образовательные учреждения с применением лабораторно-инструментальных методов исследования, провели замеры уровня освещённости, взяли пробы питьевой воды. В ходе подготовки школ к очередному учебному году было выдано около 12 тысяч предписаний.

«В преддверии учебного года с 19 августа до 2 сентября в управлениях Роспотребнадзора по субъектам РФ организована ежегодная горячая линия для родителей по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей», – сказано в сообщении.

Годом ранее на аналогичную горячую линию поступило более 11 тысяч обращений родителей школьников за консультациями по различным вопросам.