ИА «Ореанда-Новости». В Роспотребнадзоре отметили рост числа ВИЧ-инфицированных среди подростков.

Роспотребнадзор зафиксировал рост ВИЧ-инфицированных подростков и детей. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на документы ведомства, имеющиеся в распоряжении агентства.

В материалах ведомства говорится, что количество инфицированных среди данных категорий населения возрастает. Так, подведомственный мониторинг показал, что на диспансерном наблюдении состоят более 11,4 тысяч детей и подростков, которые являются переносчиками ВИЧ.

Сообщается, что более половины из тех, кто состоит на учёте, старше 11 лет. Однако 16,9% инфицированных находится в возрастном диапазоне от 8 до 10 лет.