ИА «Ореанда-Новости». Эксперты Роспотребнадзора преступили к испытаниям вакцины от коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Сообщается, что из-за угрозы распространения коронавируса в ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в самые сжатые сроки были разработаны прототипы вакцин. Они базируются на шести различных технологических платформах.

Специалистам удалось создать вакцины на основе применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа. Исследования проводятся с участием чувствительных лабораторных животных.

В ведомстве уточнили, что данные исследования помогут определить эффективную дозу и способ применения вакцины.