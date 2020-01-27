Постановление было опубликовано на интернет-портале правовой информации сегодня, 27 января. Документ подписала главный санитарный врач Анна Попова. Постановление обязательно для исполнения всеми филиалами Роспотребнадзора по России.Сотрудники ведомства в ближайшее время должны разработать определённый план, по которому больницы и поликлиники будут работать при условии введения строгого противоэпидемического режима.