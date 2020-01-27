27.01.2020, 21:00
Роспотребнадзору было поручено создать план санитарно-противоэпидемических мероприятий
ИА «Ореанда-Новости». Региональным отделениям Роспотребнадзора было поручено создать план санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Постановление было опубликовано на интернет-портале правовой информации сегодня, 27 января. Документ подписала главный санитарный врач Анна Попова. Постановление обязательно для исполнения всеми филиалами Роспотребнадзора по России.
Сотрудники ведомства в ближайшее время должны разработать определённый план, по которому больницы и поликлиники будут работать при условии введения строгого противоэпидемического режима. Также Анна Попова поручила подготовить запас противовирусных препаратов в аптеках для экстренной профилактики и лечения.
Постановление было опубликовано на интернет-портале правовой информации сегодня, 27 января. Документ подписала главный санитарный врач Анна Попова. Постановление обязательно для исполнения всеми филиалами Роспотребнадзора по России.
Сотрудники ведомства в ближайшее время должны разработать определённый план, по которому больницы и поликлиники будут работать при условии введения строгого противоэпидемического режима. Также Анна Попова поручила подготовить запас противовирусных препаратов в аптеках для экстренной профилактики и лечения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии