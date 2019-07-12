ИА «Ореанда-Новости» Россельхознадзор будет вести контроль над содержанием животных цирках, зоопарках и океанариумах. Постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

В силу новые правила вступят с 1 января 2020 года. Ведомство будет осуществлять лицензирование деятельности по содержанию и использованию животных в вышеназванных учреждениях. Также Россельхознадзор будет следить за соблюдением требований к условиям содержания зверей.