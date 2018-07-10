ИА «Ореанда-Новости». Ранее СМИ публиковали информацию о том, что за выращивание картофеля или других овощей на своих дачных участках, при использовании своих прошлогодних клубней или семян для посева, будет взыматься штраф. Россельхознадзор опроверг такую информацию в понедельник, 9 июля.

Сообщение ведомства гласит о том, что административных штрафов за выращивание для личных нужд картофеля, овощей, фруктов или ягод на своих приусадебных участках с использованием своего посадочного материала – не будет.

В пресс-службе Россельхознадзора говорится, что ведомство не выдвигало таких инициатив, которые препятствовали бы людям растить свою сельско-хозяйственную продукцию.

А административная ответственность всё же присутствует, но не за это. А за продажу семян и другого посадочного материала плохого качества или неизвестного происхождения в разрешённых или неразрешённых местах, но только для коммерческих структур. То есть, в случае, когда «дачник» продаст соседу рассаду, которая не взойдёт – штраф продавец платить не будет. И такая мера к физлицам не имеет никакого отношения.

То есть ранее опубликованная информация СМИ о штрафах для дачников является недостоверной. Ранее писалось, что в статью 10.12 КоАП внесли изменения, что при посадке на огороде картофеля или, например, огурцов нельзя использовать свои семена и свои клубни, необходимо купить их в специальных магазинах, иначе можно получить штраф.

Такое утверждение СМИ ничего общего с действительностью не имеет. Именно это хотел уточнить Россельхознадзор.

Подобная недостоверная информация была опубликована в июне изданием «Новые известия». Ресурс утверждал, что за нарушение «закона» дачникам грозит штраф в размере от 500 до одной тысячи рублей.

В тексте звучала фраза, что «нельзя оставлять часть картошки для посева на следующий сезон», за такое нарушение «контролирующие органы могут выписать садоводу штраф.