ИА «Ореанда-Новости». Россельхознадзор может получить право изымать нелегальные сигареты. Такое предложение выдвинули в Минсельхозе России.

Сообщается, что Россельхознадзор может получить право изымать табачную продукцию и производственное оборудование из незаконного оборота.

Продукцию, сырьё, полуфабрикаты, упаковка, этикетки и так далее, которые были изъяты представителями власти, подлежат уничтожению. Оборудование же намерены демонтировать и затем уничтожать.

Также Минсельхоз предлагает закрепить положение о том, что технологическое оборудование, при помощи которого производят табачные изделия, должно принадлежать хозяйствующему субъекту на праве собственности.