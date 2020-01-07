07.01.2020, 12:27
Россельхознадзор запретил ввозить в Россию мандарины из Китая
ИА «Ореанда-Новости». Россельхознадзор запретил ввозить в Россию мандарины из Китая, сообщает пресс-служба ведомства.
Документ о запрете ввоза мандаринов из КНР был отправлен на рассмотрение ещё 30 декабря прошлого года. С понедельника, 6 января, он вступил в силу. Введение запрета основывается на проверках цитрусовой продукции из Китайской Республики. За последний месяц сотрудники Россельхознадзора много раз обнаруживали опасные карантинные организмы в образцах китайской цитрусовой продукции.
В документе указан и срок окончания запрета ввоза мандаринов из Китая. Как только все нарушения будут ликвидированы, Россия снова начнёт приобретать цитрусовую продукция в КНР.
Документ о запрете ввоза мандаринов из КНР был отправлен на рассмотрение ещё 30 декабря прошлого года. С понедельника, 6 января, он вступил в силу. Введение запрета основывается на проверках цитрусовой продукции из Китайской Республики. За последний месяц сотрудники Россельхознадзора много раз обнаруживали опасные карантинные организмы в образцах китайской цитрусовой продукции.
В документе указан и срок окончания запрета ввоза мандаринов из Китая. Как только все нарушения будут ликвидированы, Россия снова начнёт приобретать цитрусовую продукция в КНР.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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