Документ о запрете ввоза мандаринов из КНР был отправлен на рассмотрение ещё 30 декабря прошлого года. С понедельника, 6 января, он вступил в силу. Введение запрета основывается на проверках цитрусовой продукции из Китайской Республики. За последний месяц сотрудники Россельхознадзора много раз обнаруживали опасные карантинные организмы в образцах китайской цитрусовой продукции.В документе указан и срок окончания запрета ввоза мандаринов из Китая.