ИА «Ореанда-Новости» В сообщении пресс-службы Абхазии заявлено о продлении соглашения между России и Абхазии, в котором говорится об обеспечении некоторых проживающих в Абхазии россиян лекарствами. 

Заявлено также о техническом характере подписанного документа, который после ратификации парламентом республики и Госдумой РФ вступит в законную силу. 

В ведомстве заявляют, что в соглашение прописано обеспечение расходными медицинскими материалами и лекарственными препаратами льготных категорий граждан. При подписании соглашения говорили также о подготовке документов для строительства медицинского центра.