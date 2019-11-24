Заявлено также о техническом характере подписанного документа, который после ратификации парламентом республики и Госдумой РФ вступит в законную силу.В ведомстве заявляют, что в соглашение прописано обеспечение расходными медицинскими материалами и лекарственными препаратами льготных категорий граждан. При подписании соглашения говорили также о подготовке документов для строительства медицинского центра.