24.11.2019, 15:48
Россией и Абхазией был продлён для россиян, проживающих в Абхазии, договор о лекарствах
ИА «Ореанда-Новости» В сообщении пресс-службы Абхазии заявлено о продлении соглашения между России и Абхазии, в котором говорится об обеспечении некоторых проживающих в Абхазии россиян лекарствами.
Заявлено также о техническом характере подписанного документа, который после ратификации парламентом республики и Госдумой РФ вступит в законную силу.
В ведомстве заявляют, что в соглашение прописано обеспечение расходными медицинскими материалами и лекарственными препаратами льготных категорий граждан. При подписании соглашения говорили также о подготовке документов для строительства медицинского центра.
Заявлено также о техническом характере подписанного документа, который после ратификации парламентом республики и Госдумой РФ вступит в законную силу.
В ведомстве заявляют, что в соглашение прописано обеспечение расходными медицинскими материалами и лекарственными препаратами льготных категорий граждан. При подписании соглашения говорили также о подготовке документов для строительства медицинского центра.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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