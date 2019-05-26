ИА «Ореанда-Новости». По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, в Международном трибунале по морскому праву ООН утвердили важное решение в украино-российском конфликте. И это стало "победой украинской дипломатии и серьёзным козырем в международно-правовой сфере", который поможет достичь успехов в освобождении из российского заточения украинских мореходов. Украина будет добиваться введения санкций в отношении РФ в случае отказа от выполнения постановления Международного трибунала по морскому праву ООН, по которому Россия должна освободить украинских моряков и вернуть три конфискованных судна.

"Если же Москва решит игнорировать это решение об освобождении украинских моряков, то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника. Санкции могут получить такое название по местоположению Международного трибунала - в городе Гамбург.

Мельник также отметил, что решение трибунала является "дипломатической победой и мощным дополнительным международно-правовым козырем", который поможет добиться скорейшего освобождения моряков.

Ранее в субботу Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине три конфискованных судна. Трибунал призвал обе стороны избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе. По мнению инстанции, отсутствие представителей российской стороны на процессе не могло стать причиной не рассматривать дело. Кроме того, трибунал постановил, что Москва и Киев должны до 25 июня предоставить суду отчёты об инциденте в Керченском проливе.

Украина обратилась в трибунал, требуя инициировать арбитраж, чтобы потребовать от Москвы компенсацию за арест своих судов. Ещё один иск касался принятия решения о временных мерах до начала арбитражного разбирательства. В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к инциденту в Керченском проливе, а арбитраж, который Украина требует созвать в связи с ним, не имеет юрисдикции в этой области.



