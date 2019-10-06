06.10.2019, 23:19
России необходима полная модернизация учреждений здравоохранения
ИА «Ореанда-Новости». По словам заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой, в большинстве учреждений здравоохранения в России необходимо провести полную модернизацию.
Капитальный или косметический ремонты не помогут привести больницы и поликлиники к необходимому состоянию для приема граждан. Данное заявление было озвучено после совещания у Президента России, на котором было решено начать проверку износа медицинских учреждений, которая должна закончится до конца ноября этого года.
Также по словам Голиковой, необходимо полностью разобраться с заработной платой, выплачиваемой сотрудникам сферы здравоохранения.
Капитальный или косметический ремонты не помогут привести больницы и поликлиники к необходимому состоянию для приема граждан. Данное заявление было озвучено после совещания у Президента России, на котором было решено начать проверку износа медицинских учреждений, которая должна закончится до конца ноября этого года.
Также по словам Голиковой, необходимо полностью разобраться с заработной платой, выплачиваемой сотрудникам сферы здравоохранения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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