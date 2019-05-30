ИА «Ореанда-Новости» Для укрепления мира на Земле России необходимо присоединиться к Евросоюзу, полагает Далай-лама. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что в Европе страны веками воевали, а после Второй мировой войны Франция и Германия решили, что важнее заботиться об общих интересах. Благодаря созданию ЕС уже более полувека европейские страны не воевали между собой, заявил Далай-лама.

Он также подчеркнул, что лучшая форма правления сегодня – это демократия, а концепция войны и монархии на сегодняшний день устарела.