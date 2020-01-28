Вчера многие туристические агентства сверяли списки с Российским союзом туриндустрии. С 28 января все визовые списки были аннулированы, а групповые поездки китайцев приостановлены. Сотрудники РСТ отметили, что 27 января стал последним днём приёма китайских туристов.Стоит отметить, что по всему миру насчитывается более 2 тысяч случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 106 летальных исходов.