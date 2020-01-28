28.01.2020, 14:34
Россия аннулировала все визы для туристов из Китая
ИА «Ореанда-Новости». Россия аннулировала все визы для туристов из Китая и запретила жителям КНР въезжать на территорию РФ, сообщает издательство «ТАСС».
Подобный запрет был введён из-за обострения ситуации с коронавирусом. Вчера многие туристические агентства сверяли списки с Российским союзом туриндустрии. С 28 января все визовые списки были аннулированы, а групповые поездки китайцев приостановлены. Сотрудники РСТ отметили, что 27 января стал последним днём приёма китайских туристов.
Стоит отметить, что по всему миру насчитывается более 2 тысяч случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 106 летальных исходов.
Подобный запрет был введён из-за обострения ситуации с коронавирусом. Вчера многие туристические агентства сверяли списки с Российским союзом туриндустрии. С 28 января все визовые списки были аннулированы, а групповые поездки китайцев приостановлены. Сотрудники РСТ отметили, что 27 января стал последним днём приёма китайских туристов.
Стоит отметить, что по всему миру насчитывается более 2 тысяч случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 106 летальных исходов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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