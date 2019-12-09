Российский лидер планирует бороться за участие наших спортсменов в международных мероприятиях и на олимпиаде под национальными флагами.

По словам первого заместителя председателя комитета Государственной думы Светланы Журовой, 19 декабря будет проведено заседание наблюдательного совета РУСАДА, на котором будут принято окончательное определение об отстранении российских спортсменов от участия в международных спортивных мероприятиях. Если РУСАДА согласится отстранить Россию, то дальше будет направлено обжалование в CAS.