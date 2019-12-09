09.12.2019, 16:54
Россия будет обжаловать решение WADA об отстранении от участия в международных соревнованиях
ИА «Ореанда-Новости». Россия планирует обжаловать решение WADA об отстранении от участия спортсменов в международных соревнованиях в Спортивном международном суде, сообщает издательство «ТАСС».
По словам первого заместителя председателя комитета Государственной думы Светланы Журовой, 19 декабря будет проведено заседание наблюдательного совета РУСАДА, на котором будут принято окончательное определение об отстранении российских спортсменов от участия в международных спортивных мероприятиях. Если РУСАДА согласится отстранить Россию, то дальше будет направлено обжалование в CAS.
По словам первого заместителя председателя комитета Государственной думы Светланы Журовой, 19 декабря будет проведено заседание наблюдательного совета РУСАДА, на котором будут принято окончательное определение об отстранении российских спортсменов от участия в международных спортивных мероприятиях. Если РУСАДА согласится отстранить Россию, то дальше будет направлено обжалование в CAS.
Российский лидер планирует бороться за участие наших спортсменов в международных мероприятиях и на олимпиаде под национальными флагами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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