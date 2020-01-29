ИА «Ореанда-Новости». Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что было принято решение до 1 марта закрыть границы России с Китаем в пяти регионах, пишет «МК».



Речь идёт о перекрытии пешеходной и автомобильной границы в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, а также в Амурской области и Еврейском автономном округе.



Также среди мер, направленных на профилактику распространения коронавируса, есть предложение о продлении до 1 марта каникул для китайских студентов, временно уехавших на родину.



По последним данным, вирусом заражены почти шесть тысяч человек, скончались уже 132.