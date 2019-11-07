07.11.2019, 21:54
Россия готова дать ответ на выход США из договора по открытому небу
ИА «Ореанда-Новости». Россия готова дать ответ на выход США из договора по открытому небу в любое время.
Запрос комментария от издательства «РИА Новости» по поводу возможного выхода Соединённых Штатов Америки из соглашения был подан в Министерство иностранных дел России на этой неделе. По словам директора ДНКВ МИД Владимира Ермакова, такая информация не будет заранее публиковаться. Но он заверил, что у российской власти уже есть точный ответ на решение Дональда Трампа.
По мнению Ермакова, за последние 20 лет все решения, которые были приняты властями США, подвергают угрозам международную безопасность. Причём, не исключено, что это делается специально.
Запрос комментария от издательства «РИА Новости» по поводу возможного выхода Соединённых Штатов Америки из соглашения был подан в Министерство иностранных дел России на этой неделе. По словам директора ДНКВ МИД Владимира Ермакова, такая информация не будет заранее публиковаться. Но он заверил, что у российской власти уже есть точный ответ на решение Дональда Трампа.
По мнению Ермакова, за последние 20 лет все решения, которые были приняты властями США, подвергают угрозам международную безопасность. Причём, не исключено, что это делается специально.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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