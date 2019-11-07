Запрос комментария от издательства «РИА Новости» по поводу возможного выхода Соединённых Штатов Америки из соглашения был подан в Министерство иностранных дел России на этой неделе. По словам директора ДНКВ МИД Владимира Ермакова, такая информация не будет заранее публиковаться. Но он заверил, чтона решение Дональда Трампа.По мнению Ермакова, за последние 20 летПричём, не исключено, что это делается специально.