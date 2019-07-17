ИА «Ореанда-Новости» . Москва и Минск. Об этом сообщил глава Министерства экономики Белоруссии Дмитрий Крутой во время VI Форума регионов двух стран 17 июля. «Я считаю, в принципе,», — цитирует его агентство БелТА.

Межправительственная рабочая группа обсудила варианты программ, предложенных президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в мае. Дальнейшие решения лидеры обсудят лично. Белорусская сторона уже подготовила для Лукашенко пакет предложений для переговоров.

В июне Путин заверил, что в рамках Союзного государства не идёт речи об объединении двух стран. Подобные домыслы Лукашенко также назвал глупыми и притянутыми за уши.

Позднее белорусский президент сказал, что стороны условились не ломать договор об интеграции, а шаг за шагом развивать его. «Мы договорились с президентом Путиным, что мы не будем ломать договор. Потому что, если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще всё, что создано за это время», — подчеркнул белорусский лидер. Он также назвал договор о Союзном государстве актуальным и отметил, что речь не идёт о том, чтобы одна страна вошла в состав другой, поскольку в этом «нет необходимости».

17 июля лидеры проведут неформальную встречу и посетят Валаам. На следующий день они поучаствуют в пленарном заседании VI Форума регионов двух стран в Санкт-Петербурге. На повестке дня — развитие торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в рамках Союзного государства.