ИА «Ореанда-Новости». Россия и Белоруссия договорились о создании единого Налогового и Гражданского кодексов на уровне Союзного государства, пишет «Коммерсант» со ссылкой на программу экономической интеграции двух стран.



Премьеры стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас уже достигли договорённости по «Программе действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства». Документ был согласован ещё в начале сентября, однако его до сих пор не опубликовали.



Кроме создания единого Налогового и Гражданского кодексов в программе говорится о унификации учёта собственности, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и других положениях.



С 2022 года планируется создать конфедеративное государство с интеграцией экономик выше, чем в Евросоюзе. При этом решение о вводе единой валюты ещё не принято.