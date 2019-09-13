13.09.2019, 21:21
Россия и Чехия договорились о снятии ограничений на авиаперелёты
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 13 сентября, в Праге, Чехия, прошли переговоры представителей властей Чехии и России, в результате которых был подписан меморандум о снятии всех ограничений на пассажирские авиаперелёты.
Меморандум предусматривает полную либерализацию частотного регулирования между аэропортом Жуковским и Прагой. Светлана Петрова, директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ, отметила, что переговоры проходили сложно, но продуктивно, так как в конце концов стороны всё же пришли к соглашению.
В ведомстве выразили надежду, что поток туристов после снятия ограничений увеличится, или, как минимум, останется прежним.
Меморандум предусматривает полную либерализацию частотного регулирования между аэропортом Жуковским и Прагой. Светлана Петрова, директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ, отметила, что переговоры проходили сложно, но продуктивно, так как в конце концов стороны всё же пришли к соглашению.
В ведомстве выразили надежду, что поток туристов после снятия ограничений увеличится, или, как минимум, останется прежним.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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