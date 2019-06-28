ИА «Ореанда-Новости» Газета «Известия» со ссылкой на письмо заместителя министра финансов Сергея Сторчака сообщила, что Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о отказе от расчётов в долларах США и переходе на расчёты в национальных валютах. Документ ещё 5 июня подписали первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.

В публикации говорится о том, что в настоящее время создаются новые механизмы расчётов между российскими и китайскими компаниями. Одним из вариантов является создание «шлюза между российским и китайским аналогами SWIFT».

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в целях увеличения объёмов расчётов в национальных валютах следует развивать рынок рублёвых и финансовых инструментов, которые застрахуют риски колебаний курса по основным категориям продукции, которой торгуют страны. Сейчас доля расчётов с китайскими партнёрами в рублях составляет всего 10 %; парламентарий надеется, что данный показатель возрастёт до 50 %.