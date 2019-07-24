ИА «Ореанда-Новости» Вооружённые силы Китая и России продолжат сотрудничество, а также намерены укреплять взаимодействие, заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

По его словам, Россия и КНР вышли на новый уровень взаимодействия по вопросам вооружения, кроме того, государства сотрудничают в сферах разработки военного оборудования и борьбы с терроризмом.

Цянь отметил, что Китай и Россия продолжат углублять взаимодействие для поддержания мира, а также для обеспечения международной безопасности и стабильности.