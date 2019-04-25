Строительство планируется закончить к 2021 году. «Канатка» будет переброшена через реку Амур и свяжет Благовещенск с китайским городом Хэйхэ.Кроме того, глава региона рассказал, что страны также договорились о строительстве ещё одного моста через Амур, но подробности Орлов не рассказал.