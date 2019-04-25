25.04.2019, 17:17
Россия и Китай проведут первую в мире канатную дорогу через границу
ИА «Ореанда-Новости». Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что Росси и Китай собираются построить первую в мире канатную дорогу через границу, пишет «Амур.Инфо».
Строительство планируется закончить к 2021 году. «Канатка» будет переброшена через реку Амур и свяжет Благовещенск с китайским городом Хэйхэ.
Кроме того, глава региона рассказал, что страны также договорились о строительстве ещё одного моста через Амур, но подробности Орлов не рассказал.
Строительство планируется закончить к 2021 году. «Канатка» будет переброшена через реку Амур и свяжет Благовещенск с китайским городом Хэйхэ.
Кроме того, глава региона рассказал, что страны также договорились о строительстве ещё одного моста через Амур, но подробности Орлов не рассказал.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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