ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Колумбия заинтересована в российской пшенице и гречихе. Россельхознадзор сообщил, что Колумбия хочет заключить контракт на поставку в страну зерновых культур из России.

Такое желание высказал посол Колумбии Альфонсо Лопес Кабальеро во время встречи с руководителем службы (Россельхознадзора) Сергеем Данквертом. Встреча прошла сегодня (3-его июля) в столице России. "Г-н Кабальеро высказал заинтересованность колумбийской стороны в импорте российской пшеницы и гречихи. Стороны обсудили необходимость согласования фитосанитарного сертификата этой продукции", - передает структура.

В связи с требованиями Колумбии относительно фитосанитарного сертификата, Сергей Данкверт пригласил колумбийских представителей аналогичной его структуры приехать в Россию, чтобы самим увидеть и ознакомиться с системой государственного фитосанитарного контроля, а также - с деятельностью организаций, занимающихся непосредственно поставками российских зерновых культур.

Также обе стороны обсудили возможность возобновления поставок колумбийского мяса в Россию. Напомним, поставки прекратились после случаев обнаружения тетрациклина в говядине двух колумбийских поставщиков. Российские представители сообщили, что они по-прежнему не получили результатов расследования этих случаев. Тетрациклин в колумбийской говядине обнаружили два года назад и, следом, год назад. Сергей Данкверт сообщил, что возобновление поставок мяса из Колумбии в Россию невозможно до тех пор, пока эта ситуация не разъяснится. При этом Российская Федерация вполне готова продолжить такой вид отношений. В итоге представители обеих стран пришли к решению провести видеоконференцию на следующей неделе для обсуждения этого вопроса более детально.