Россия и Саудовская Аравия обсудили поставку комплекса С-400
ИА «Ореанда-Новости». Представители России и Саудовской Аравии договорились о поставках С-400.
Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на представителя ФСВТС (Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству) Мария Воробьёва.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 обсуждается в рамках договора, заключённого между странами в 2017 году. Кроме того, сообщается, что комплекс заинтересовал некоторые другие страны Ближнего Востока.
Как отметила, Воробьёва, ракетный комплекс С-400 является лучшим среди любых мировых аналогов. Поэтому никого не удивляет их популярность. Обращения заказчиков, интересующихся системой российского производства сейчас на стадии рассмотрения.
С-400 «Триумф» - ЗРК, предназначенный для ликвидации воздушных аппаратов, ракет и так далее.
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