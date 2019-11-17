ИА «Ореанда-Новости». Представители России и Саудовской Аравии договорились о поставках С-400.

Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на представителя ФСВТС (Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству) Мария Воробьёва.

Поставка зенитной ракетной системы С-400 обсуждается в рамках договора, заключённого между странами в 2017 году. Кроме того, сообщается, что комплекс заинтересовал некоторые другие страны Ближнего Востока.

Как отметила, Воробьёва, ракетный комплекс С-400 является лучшим среди любых мировых аналогов. Поэтому никого не удивляет их популярность. Обращения заказчиков, интересующихся системой российского производства сейчас на стадии рассмотрения.

С-400 «Триумф» - ЗРК, предназначенный для ликвидации воздушных аппаратов, ракет и так далее.