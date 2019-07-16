ИА «Ореанда-Новости» . Представители США на переговорах с Россией в Женеве в среду, 17 июля,. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей США.

«Если встреча окажется хорошей, она дала бы больше ясности относительно того, как дела с китайцами обстоят по мнению русских», — сказал собеседник издания. Вместе с тем США не ждут «прорыва» по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также считают преждевременным обсуждение продления Договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3.

Один из чиновников отметил, что диалог по СНВ-3, который истекает в феврале 2021 года и может быть продлен на пять лет, — «это проблема на следующий год».

13 июля стало известно, что главой американской делегации на переговорах в Женеве будет первый замгоссекретаря США Джон Салливан. Россию представит замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Сопровождать Салливана будет заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. После переговоров американские делегаты направятся в Брюссель, где сообщат союзникам по НАТО об итогах встречи с российской стороной.

Напомним, 4 июля Сергей Рябков сообщил, что у Москвы до сих пор нет понимания, готов ли Вашингтон продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3, который истекает в 2021 году. А 3 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД. Данное решение стало ответом на выход США из соглашения. Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора из-за наличия ракеты 9М729, дальность полёта которой якобы превышает допустимые нормы.