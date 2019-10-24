ИА «Ореанда-Новости». На саммите «Россия – Африка», который сейчас проходит в Сочи, было заключено более 50 соглашений на сумму около 800 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант».



Советник президента России Антон Кобяков сообщил, что во время саммита прошло свыше 35 официальных мероприятий, а встреч состоялось около 1,5 тысяч.



Первый саммит Россия—Африка проходит в Сочи 23–24 октября. На него приехали лидеры полусотни африканских стран.