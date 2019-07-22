ИА «Ореанда-Новости» . Россия и Турция обсуждают возможность, заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Его интервью агентству «Анадолу» опубликовано в понедельник, 22 июля.

По словам Чемезова, также ведутся переговоры о помощи российских специалистов в вопросе создания Турцией национальной системы ПВО и ПРО большой дальности. «Уровень двусторонних отношений, в том числе в сфере промышленности, растет. Военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары демонстрирует положительную динамику», — констатировал глава госкорпорации.

Как пояснил Чемезов, у стран есть совместные проекты по разработке перспективных вертолетных и авиационных комплексов, комплектующих к бронетанковой технике и послепродажному обслуживанию вооружения. Также Анкара заинтересована в новейших боевых модулях, средствах ПВО и противотанковых комплексах российского производства.

Он также упомянул, что «Ростех» ускорил поставки С-400 по просьбе турецкой стороны. Как подчеркнул Чемезов, подобная практика на рынке военно-технического сотрудничества является редкостью, а российская промышленность подтвердила свои возможности.

Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась. По мнению Эрдогана, НАТО «должна быть счастлива», что Турция закупает С-400, потому что благодаря этому Североатлантический блок становится сильнее.

Поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля и предположительно продлятся до апреля 2020 года. Эрдоган назвал сделку с Россией важнейшим соглашением в современной истории страны и выразил надежду на организацию совместного производства систем ПВО.