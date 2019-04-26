ИА «Ореанда-Новости». 25 апреля в Москве прошла встреча специальных представителей по Афганистану из РФ, КНР и США. Представители трёх стран призывают талибов принять участие в переговорах о мире.

Россия, Китай и США призвали переговорить талибов (участников радикальной организации «Талибан», запрещённой в РФ и других странах) с афганской делегацией, обеспечив необходимое содействие. Отмечается, что переговоры будут включать Правительство ИРА. Тест совместного документа по итогам трёхсторонних переговоров в Москве опубликовал МИД России.