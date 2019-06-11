ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с соглашением о пенсионном обеспечении в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который наряду с Россией входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, Москва будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из данных государств. Данный документ в настоящий момент готовится к подписанию.

Проект данного акта был обнародован Евразийской экономической комиссией в марте 2019 года. В мае Минтруд России направил на рассмотрение в Экспертный совет при правительстве соответствующие документы. Предполагается, что соглашение будет ратифицировано уже в текущем году.

В соответствии с документом государство, в котором мигрант работал и делал отчисления в пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и после того, как он вернётся на родину. Это значит, что пенсия, назначенная одной из стран – участниц ЕАЭС, будет «переводиться» вслед за её получателем при его переезде в другое государство, входящее в Союз. Трудовой стаж работников в разных государствах при этом будет суммироваться, однако обратной силы документ, как предполагается, иметь не будет, то есть нововведение не будет распространяться на предыдущие периоды трудовой деятельности до ратификации соглашения.