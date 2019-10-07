ИА «Ореанда-Новости». В планы российских властей входит захват четверти мирового рынка угля.

Россия планирует колоссально увеличить добычу угля к 2035 году. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на стратегический энергетический проект до 2035 года.

Власти хотят увеличить добычу угля на 9,3 – 20,7 процентов к 2024 году по сравнению с 2018 годом. Это увеличение планируется примерно до 530 миллионов тонн. К 2035 году повышение должно достигнуть 25% и задержаться на данном уровне.

Основными поставщиками Россия рассматривает страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Однако в последнее время на первый план множества стран выходят вопросы экологической безопасности. В число этих стран входят Китай и Индия, решившие постепенно ограничивать долю угля в энергетическом балансе. Данный фактор делает будущее ресурса несколько неопределенным.

По мнению экспертов, несмотря на скорое падение популярности угля, в ближайшее время это топливо будет играть в Азии важную роль.