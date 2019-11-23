ИА «Ореанда-Новости». Москва передала Токио список озабоченностей, вызванных альянсом с США.



Об этом журналистам сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

По словам министра, японские политики выразили готовность отреагировать на озабоченности, переданные Россией. Список возник после заключения военно-политического альянса между Японией и США.

Также Лавров отметил, что эти вопросы должны быть обговорены. Поэтому он намерен поднять эту тему на встрече с Тосимицу Мотэги, который должен прибыть в Россию в декабре этого года.

Глава МИД подчеркнул, что альянс Вашингтона и Токио могут ещё больше ухудшить ситуацию в отношениях Японии с Россией. Кроме того, США не брезгует в переговорах с японской стороной назвать Кремль угрозой для себя. Таким образом штаты строят отношения с такими странами как Япония, Австралия, Южная Корея и так далее.

