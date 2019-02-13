ИА "Ореанда-Новости". Россия намерена воспользоваться своим правом наблюдать за ходом выборов президент на Украине. В частности, министерство иностранных дел страны же получило запрос от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на отправку краткосрочных наблюдателей на Украину. Об этом говорится в обнародованном комментарии МИД России.

Российские кандидаты войдут в краткосрочный компонент миссии БДИПЧ в рамках полученного приглашения. МИД РФ выразил надежду, что российские наблюдатели получат все условия для осуществления своей международной деятельности.

Ранее ЦИК Украины отверг заявки на отправку двух долгосрочных наблюдателей от Российской Федерации в составе названной миссии. Поэтому отправку долгосрочных наблюдателей отменили.

Между тем, в дипведомстве указали, что Россия планирует воспользоваться своим правом участвовать в международном наблюдении за выборами главы государства в соседней стране. При этом в МИД РФ отметили, что у всех стран-участниц ОБСЕ существуют взаимные обязательства допускать беспрепятственно наблюдателей из других стран организации. Именно эта мера, настаивают в министерстве, способна гарантировать прозрачность и демократичность выборов.

Отметим, краткосрочные наблюдатели проводят мониторинг прямо в день проведения голосования. Долгосрочные наблюдатели, напротив, имеют право контролировать весь ход избирательной кампании.

Напомним, менее недели назад Верховная рада Украины приняла проект закона, согласно которому наблюдателями на выборах не могут быть граждане стран, признанных украинской властью государством-агрессором или государством-оккупантом.



Как сообщалось ранее, Центризбирком Украины зарегистрировал Петра Порошенко в качестве кандидата в президенты страны 7 февраля. На следющий день ЦИК полностью завершил процедуру регистрации кандидатов. В общей сложности на пост главы Украины претендуют 44 политика. Выборы президента пройдут в последний день марта текущего года.



Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе стала крупнейшей в мире региональной орагнизацией, которая объединила 57 стран Европы, Центральной Азии и Северной Америки.



