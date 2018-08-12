ИА «Ореанда-Новости». 12 августа 2018 года в день военно-воздушных сил Российской Федерации было анонсировано, что страна продолжает активно наращивать авиационную составляющую своих войск.

Представители пресс-службы Центрального военного округа сообщили, что на вооружении у Российской Федерации появится ряд модернизированных штурмовиков Су-25СМ. Они будут располагаться на военной авиационной базе Кант, находящейся в Киргизии.



Сама база дислоцируется в долине реки Чу и используется Россией согласно договору, заключенному между сторона в 2003 году сроком на 15 лет.

Стоит отметить, что база является неотъемлемым компонентом Коллективных сил быстрого развертывания Организации договора о коллективной безопасности. За пользование ее инфраструктурой никакая плата не взималась с Российской Федерации.

Сообщается, что новые Су-25СМ станут сравнительно недорогими самолетами в своем классе. Они будут обеспечивать легкое и быстрое воспроизводство, а также ориентированы на массового пилота в условиях военного времени.

На сегодняшний день база имеет в своем распоряжении более старый тип штурмовиком Су-25, а также вертолеты Ми-8МТВ.

Стало известно, что в день 106летия военно-воздушных сил Российской Федерации также было анонсировано пополнение в челябинской авиационной семье. Авиабаза Шагол первой из всех баз, расположенных в центральном военном округе получит на вооружение многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34.



Модернизированная версия машины вошла в состав эскадрильи из десяти новеньких экземпляров.

Гособоронзаказ предполагал передачу десяти Су-34 в распоряжение челябинской авиабазы в течение 2018 года. Проектировщики и создатели машин уложились в срок. На данный момент летчики, которые будут заниматься управлением многофункциональных истребителей-бомбардировщиков, проходят специальную подготовку на Липецкой территории.

Отмечается, что Су-34 получил уникальные характеристики, которые будут обеспечивать высокую маневренность и точность ударов при ведении военных действий. Максимальная скорость истребителя приближается к 1900 км/ч, а дальность полета составит около четырех тысяч километров. Самолет Су-34 не поддается воздействию никаких наземных или воздушных объектов, также ему не страшны любые метеоусловия. Также планируется установка оборудования для скрытия машины с радаров противника.