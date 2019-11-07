Статья для военного издания была написана. По его мнению, при действующем военном конфликте, российская армия способна разом уничтожить военные самолёты США, ударивИменно там располагаются, которые могут принимать авианосцы. Причём на двух из них проводится ремонт военных самолётов, а третий используется для постройки.Таким образом, если американские военные силы перейдут в режим военных действий, при помощи



