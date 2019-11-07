07.11.2019, 22:19
Россия нашла способ разом уничтожить все авианосцы США
ИА «Ореанда-Новости». Российские военные обнаружили способ уничтожения всех авианосцев Соединённых Штатов Америки за один удар. Об этом было написано в издании «Военно-промышленный курьер».
Статья для военного издания была написана заместителем президента ракетной академии Константином Сиваковым. По его мнению, при действующем военном конфликте, российская армия способна разом уничтожить военные самолёты США, ударив по верфи в штате Верджиния.
Именно там располагаются американские страпели, которые могут принимать авианосцы. Причём на двух из них проводится ремонт военных самолётов, а третий используется для постройки.
Таким образом, если американские военные силы перейдут в режим военных действий, при помощи обычных крылатых ракет, российская армия сможет нанести сопернику наибольший урон.
Статья для военного издания была написана заместителем президента ракетной академии Константином Сиваковым. По его мнению, при действующем военном конфликте, российская армия способна разом уничтожить военные самолёты США, ударив по верфи в штате Верджиния.
Именно там располагаются американские страпели, которые могут принимать авианосцы. Причём на двух из них проводится ремонт военных самолётов, а третий используется для постройки.
Таким образом, если американские военные силы перейдут в режим военных действий, при помощи обычных крылатых ракет, российская армия сможет нанести сопернику наибольший урон.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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