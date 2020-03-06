ИА «Ореанда-Новости» . Представители российского министерства иностранных дел обвинили Нидерланды в давлении на суд Гааги по делу о крушении самолёта в Донецкой области, которое произошло 6 лет назад. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя министерства Марии Захаровой.

Напомним, что летом прошлого года международное следствие обвинило в крушении малайзийского воздушного судна MH17 трёх россиян и одного украинца. Судебные заседании по данному делу должны начаться 9 марта текущего года.

По словам Захаровой, информационная компания представителей Нидерландов набирает всё новые обороты по мере приближения суда. С каждым днём растёт количество недостоверной и фейковой информации касательно происшествия, число попыток манипулировать сознание общественности. В российском МИД считают, что это является подтверждением оказания давления на суд.