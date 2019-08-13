Российский МИД заявил, что спецслужбы Украины весной этого года «устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника Генерального консульства России во Львове persona non grata». При этом известно об этом стало только через три месяца.При этом МИД России заявил, что Киев не предоставил доказательств того, что российский дипломат вёл себя противоправно.