13.08.2019, 21:22
Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Петербурге
ИА «Ореанда-Новости». Москва объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Петербурге в ответ на аналогичные действия Украины в отношении российского представителя во Львове, пишет «Интерфакс».
Российский МИД заявил, что спецслужбы Украины весной этого года «устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника Генерального консульства России во Львове persona non grata». При этом известно об этом стало только через три месяца.
При этом МИД России заявил, что Киев не предоставил доказательств того, что российский дипломат вёл себя противоправно.
Российский МИД заявил, что спецслужбы Украины весной этого года «устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника Генерального консульства России во Львове persona non grata». При этом известно об этом стало только через три месяца.
При этом МИД России заявил, что Киев не предоставил доказательств того, что российский дипломат вёл себя противоправно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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