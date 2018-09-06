ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 6 сентября, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору ввела временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию живых свиней и продукции, которая содержит свинину, со всей территории Республики Болгария. В заявление Россельхознадзора сказано, что решение о введении временного запрета связан с выявлением вируса африканской чумы свиней на территории Болгарии.





Также в сообщении ведомства отмечается, что исключением является продукция, которая прошла обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса африканской чумы свиней. Кроме того, временные ограничения, введённые Россельхознадзором, не относятся к готовой продукции из свинины, готовой продукции, которая содержит в своём составе свинину или сырьё животного происхождения из свинины, а также сырьё животного происхождения из свинины, которое предназначено для производства кормов для непродуктивных животных и пушных зверей.





По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, первый случай африканской чумы свиней на территории Республики Болгария был зафиксирован в конце августа текущего года в селе Тутраканци, который расположен в районе Варны.



Представители ведомства утверждают, что в личном подсобном хозяйстве пали четыре из семи свиней на откорме. Сотрудники Национальной референтной лаборатории по классической и африканской чуме свиней в отобранных от павших животных образцах обнаружили ген вируса АЧС.





Представители Россельхознадзора отметили, что в прошлом месяце в республике возвели проволочный забор вдоль границы с Румынией, с целью предотвратить свободное перемещение диких кабанов, однако, несмотря на это, вирусу африканской чумы свиней удалось проникнуть на территорию Болгарии.



Сейчас Болгарскими ветеринарными службами проводится эпизоотическое расследование, в результате которого будет установлен источник инфекции.





Африканская чума свиней является заразной вирусной болезнью свиней, которая относится к числу особо опасных. Для человека вирус опасности не представляет, но может нанести серьёзный урон сельскохозяйственной отрасли, так как является неизлечимым. Для того чтобы остановить распространение АЧС, необходимо предпринять жёсткие карантинные меры.