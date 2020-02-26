ИА «Ореанда-Новости» . Власти государства приняли решение об ограничении авиационного сообщения с Южной Кореей из-за распространения эпидемии коронавируса. Ограничения полётов вступят в силу с 1 марта текущего года. Об этом сообщает издание «РБК».

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что ограничения, которые должны были прекратиться в начале марта, будут продлены до апреля 2020 года. Российским воздушным судам запретят летать на территорию Южной Кореи из-за коронавируса.

Следует отметить, что исключение из правила сделают для самолётов компании «Аэрофлот», а также авиакомпании «Аврора», которые продолжат осуществлять перелёты в Южную Корею для эвакуации жителей России.