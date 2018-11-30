ИА "Ореанда-Новости". Правительство России намерено пригласить на работу более 144 тыс. мигрантов в 2019 году. Как сообщила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова, сложившаяся в экономике ситуация требует дополнительной рабочей силы.

По данным Министерства труда и социальной защиты, число вакантных рабочих мест по состоянию на 27 ноября 2018 года составило около 1,6 млн, рост с начала текущего года составил 16,4%, рассказала вице-премьер. "При этом уровень регистрируемой безработицы на эту дату составил 652,9 тыс. человек, и снизился по сравнению с началом года на 15,8%", — отметила Голикова.

Привлечение трудовых мигрантов позволит удовлетворить спрос работодателей и продолжить реализацию крупных инвестпроектов в различных сферах экономики. По планам кабмина, в следующем году иностранцы будут трудиться на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах (36% от утверждаемой потребности); в качестве квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий (14,2% потребности); рабочих металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности (11% потребности), рассказала вице-премьер.

Численность планируемых к привлечению сотрудников определяется региональными предложениями и формируется исключительно с условием приоритета российских граждан в получении вакантных должностей, подчеркнула Голикова. Потребность на предстоящий год снизилась по сравнению с 2017 годом на 19% и достигла 111 тыс. человек, однако объёмы квот утверждаются с учётом 30%-го резерва, объяснила вице-премьер.