ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с данными, обнародованными Управлением координации гуманитарных вопросов Организации Объединённых Наций (UN OCHA), в 2019 году Россия выделила международной структуре около 4 миллионов долларов на гуманитарную помощь КНДР, что сделало Москву главным донором в этом сегменте. Россия обеспечила более половины всех фондов помощи Северной Корее, которые распределяются через ООН.

На помощь КНДР через ООН в текущем году было пожертвовано 7,4 миллиона долларов. Помимо России крупными жертвователями стали Швеция (1,57 миллиона), Швейцария (1 миллион), а также Канада, Франция и Ирландия.

В 2019 году есть риск того, что жители Северной Кореи будут испытать сильную нехватку продовольствия. Вследствие аномальной жары урожаи прошлого года оказались плохими. Власти страны обратились к международным организациям и отдельным государствам с просьбой о помощи.