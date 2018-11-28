ИА «Ореанда-Новости». Агентство Bloomberg в очередной раз опубликовало рейтинг развивающихся экономик, в котором Россия заняла 2-е место. На вторую строчку наша страна поднялась с 7-го места, где находилась полгода назад.

Согласно новому рейтингу, который был опубликован в среду, 28 ноября, на первом месте оказалась Малайзия, Россия по экономическим показателям обогнала даже такого мирового гиганта, как Китай (полгода назад он был на четвертом месте), а Турция опустилась с пятой строчки на последнюю, двадцатую.

Агентство Bloomberg рассчитывает определённый балл - показатель текущей ситуации и перспектив развития экономики у 20 стран, рынки которых называют развивающимися. Учитываются такие факторы, как прогноз роста ВВП в текущем и в будущем годах, текущие операции, валютные резервы, суверенный кредитный рейтинг, состояние рынков облигаций и акций. По всем показателям балл России поднялся с 0,88 (уровень полгода назад) до 2,36.

После Малайзии, России и Китая в рейтинге оказались Филиппины (ранее занимали второе место). На 5-й строчке - Колумбия (была на 15-й), на 6-м - Таиланд (поднявшийся с 11-го), далее представлены Польша (оставившая позицию на 6-й строчке), Мексика (поднялась с 12 места), Чили и Южная Корея (10-я строчка, прежде 8-е место).

Как отмечают аналитики Bloomberg, на первых шести местах оказались страны азиатского региона. У них невысокая инфляция, относительно высокие показатели роста ВВП и позитивное сальдо по текущим операциям. Таким образом, их положение укрепляется в условиях той неопределённости, которую создаёт возможность повышения США ключевой ставки (это грозит развивающимся рынкам оттоком капитала).

Что же касается нового статуса России, специалисты Национального агентства финансовых исследований отмечают: несмотря на санкции, в стране имеются большие собственные ресурсы. Резервный «буфер» позволяет России уменьшить негативные последствия от введения санкций со стороны США и Европы, заставить экономику пойти новыми путями. Таким образом, второе место в мировом рейтинге развивающихся экономик стоит рассматривать как подтверждение стабильности экономического сектора России.