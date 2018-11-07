ИА «Ореанда-Новости». Эксперты оценили экологию стран мира и назвали самые чистые из них и те, где экология хуже всего на планете. При этом учитывалась степень загрязнённости воды и воздуха, другие показатели загрязнённости практически не учитывались.

Экологический рейтинг стран был составлен экспертами сайта Numbeo, который специализируется на сборе статистических данных и составлению рейтингов. Согласно их выводам самой экологически неблагополучной страной мира оказалась Монголия – она признана самой загрязнённой.

На втором и третьем месте по загрязнённости рейтинга оказались Афганистан и Мьянма. Самыми экологически благополучными эксперты назвали Финляндию, Исландию, Эстонию, Швецию и Норвегию.

Россия в рейтинге находится на 48-м месте. Всего в рейтинге 102 страны. При этом самым грязным городом в России оказался Челябинск, далее следуют Екатеринбург, Москва и Санкт-Петербург.







В июне учёные назвали самые опасные для экологии города мира. Список этих городов бы представлен в проекте Сеточной модели углеродного следа в мире. Самым загрязняющим экологию населённым пунктом назвали Сеул. Это столица Южной Кореи, он вырабатывает в год до 267,1 мегатонны углекислого газа. На втором месте рейтинга идёт китайский город Гуаньчжоу, далее американский Нью-Йорк. На четвёртом и пятом месте загрязняющих городов идут Гонконг и Лос-Анджелес соответственно.

В сотню самых загрязняющих мировых городов попали российские Москва и Санкт-Петербург. При этом столица заняла 15-е место в рейтинге.

Общественная организация «Зелёный патруль» назвала Тамбовскую область, Республику Алтай и Алтайский край регионами с самой благополучной экологической обстановкой. Рейтинг был опубликован весной текущего года. «Зелёный патруль» пишет, что в Свердловской, Челябинской и Московской областях больше всего проблем с экологией.

Самыми чистыми городами названы Токио, Сингапур и Минск. При этом рейтинг основан не на статистических данных, а на отзывах пользователей онлайн-сервиса бронирования жилья Booking.com.