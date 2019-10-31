31.10.2019, 20:36
Россия опровергла информацию о захвате Прибалтики
ИА «Ореанда-Новости». Российские власти опровергли информацию о возможном захвате Прибалтики, сообщает издательство «РБК».
В американском журнале Foreign Policy была опубликована статья, в которой говорится, что если Россия решить захватить Прибалтику, то Соединённые штаты Америки нанесут удар по Сирии или Крыму. Издательство «РБК» отправило запрос в правительство РФ в отношении американской статьи.
По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, российские власти не планируют захватывать Прибалтику. Также он указал, что опубликованная информация является неподтверждённой. Так как между США и РФ создаются новые международные отношения доверительного характера, которые позволят перейти на новый уровень. Американские власти не станут начинать военные действия в отношении России.
В американском журнале Foreign Policy была опубликована статья, в которой говорится, что если Россия решить захватить Прибалтику, то Соединённые штаты Америки нанесут удар по Сирии или Крыму. Издательство «РБК» отправило запрос в правительство РФ в отношении американской статьи.
По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, российские власти не планируют захватывать Прибалтику. Также он указал, что опубликованная информация является неподтверждённой. Так как между США и РФ создаются новые международные отношения доверительного характера, которые позволят перейти на новый уровень. Американские власти не станут начинать военные действия в отношении России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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