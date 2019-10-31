В американском журнале Foreign Policy была опубликована статья, в которой говорится, что еслиИздательство «РБК» отправило запрос в правительство РФ в отношении американской статьи.По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, российские власти не планируют захватывать Прибалтику. Также он указал, что опубликованная информация является неподтверждённой. Так как, которые позволят перейти на новый уровень.